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ТЭК 01.12.2019 00:22

Для Грузии как транзитной страны проект TANAP приобретает как политическое, так и экономическое измерение - премьер

Реализация проекта Трансанатолийского трубопровода (TANAP) по транспортировке природного газа из Азербайджана в Европу еще более повысит роль Грузии как транзитной страны, заявил премьер Георгий Гахария.

"Мы все хорошо понимаем, насколько важно, чтобы наша страна выполняла функцию и роль моста не только с экономической, политической, социальной и культурной точек зрения, но и с точки зрения энергоносителей", - заявил журналистам Г.Гахария, который в субботу вместе с президентами Турции и Азербайджана участвовал на торжественной церемонии запуска TANAP в турецкой провинции Эдирне.

При этом он подчеркнул, что важнейшим вызовом для правительства Грузии является быстрый экономический рост, новые рабочие места и национальная безопасность.

"Проект TANAP отвечает всем этим направлениям. Поэтому для нас крайне важно проводимое сегодня мероприятие вместе с нашими соседями и нашими друзьями, когда проект TANAP уже подошел к границам Европы и дает возможность транспортировать азербайджанский газ на европейский рынок через Грузию", - сказал Гахария.

"И, конечно же, в этом контексте транзитная функция Грузии приобретает как политическое, так и экономическое измерение", - заявил грузинский премьер.

TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.

Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем - до 31 млрд кубометров.

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Тэги: ГРУЗИЯ, TANAP

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]