Для Грузии как транзитной страны проект TANAP приобретает как политическое, так и экономическое измерение - премьер

Реализация проекта Трансанатолийского трубопровода (TANAP) по транспортировке природного газа из Азербайджана в Европу еще более повысит роль Грузии как транзитной страны, заявил премьер Георгий Гахария.
"Мы все хорошо понимаем, насколько важно, чтобы наша страна выполняла функцию и роль моста не только с экономической, политической, социальной и культурной точек зрения, но и с точки зрения энергоносителей", - заявил журналистам Г.Гахария, который в субботу вместе с президентами Турции и Азербайджана участвовал на торжественной церемонии запуска TANAP в турецкой провинции Эдирне.
При этом он подчеркнул, что важнейшим вызовом для правительства Грузии является быстрый экономический рост, новые рабочие места и национальная безопасность.
"Проект TANAP отвечает всем этим направлениям. Поэтому для нас крайне важно проводимое сегодня мероприятие вместе с нашими соседями и нашими друзьями, когда проект TANAP уже подошел к границам Европы и дает возможность транспортировать азербайджанский газ на европейский рынок через Грузию", - сказал Гахария.
"И, конечно же, в этом контексте транзитная функция Грузии приобретает как политическое, так и экономическое измерение", - заявил грузинский премьер.
TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.
Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем - до 31 млрд кубометров.
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