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В российской дипмиссии назвали заявление Госдепа США по СМИ-иноагентам вмешательством во внутренние дела РФ - твиттер посольства в Вашингтоне

В посольстве РФ в США призвали американские власти не вмешиваться во внутренние дела России после заявления Госдепартамента об одобренных в России новых мерах, касающихся иноагентов.

"Прекратите вмешиваться во внутренние дела России", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере российской дипмиссии.

Как заявили в посольстве, "после дела россиянки Марии Бутиной никто из российских граждан не может чувствовать себя безопасно в США и свободно выражать своё мнение".

Ранее представитель американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус в своём твиттере написала, что Вашингтон "встревожен тем, что российский парламент в ускоренном режиме одобрил дополнительный закон по "иноагентам"".

"Это может быть использовано, чтобы заглушить голоса независимых людей. Мы призываем Россию выполнять обязательства по обеспечению свободы выражения мнений", - написала она, напомнив, что глава МИД РФ Сергей Лавров упоминал эти обязательства на одном из мероприятий по линии ОБСЕ.

Закон (345523-7) предусматривает, что СМИ-иноагент в течение месяца со дня признания таковым обязано учредить российское юрлицо.

Издания, уже состоящие в реестре иноагентов, должны будут создать российское юридическое лицо до 1 февраля 2020 года.

Публикации соответствующих СМИ должны будут сопровождаться указанием на то, что они созданы иностранным агентом, предусматривает закон.

Согласно действующему законодательству, СМИ-иноагентом может быть признано юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, или иностранная структура без образования юридического лица, "распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы".

Данный документ стал ответом на признание в США российского телеканала RT иностранным агентом.

Одновременно на рассмотрении Госдумы находятся поправки в КоАП, которые с 1 февраля 2020 года вводят штраф до 5 млн рублей за нарушение порядка деятельности СМИ, выполняющего функции иноагента.

По данным Минюста, на сегодня иноагентами в России признаны 10 иностранных СМИ - "Голос Америки", "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", телеканал "Настоящее Время", Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), "Сибирь.Реалии", "Фактограф", "Север.Реалии".

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Тэги: США, РОССИЯ, ПОСОЛЬСТВО, ГОСДЕП


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