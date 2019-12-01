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Дальнее зарубежье 01.12.2019 10:22

В госдепе заявили, что правительственная делегация Сирии препятствует успешной работе Конституционного комитета

Представители сирийского правительства в Конституционном комитете выдвигают условия, которые нарушают установленный процедурный порядок и препятствуют работе этой структуры, говорится в распространенном сообщении госдепартамента США.

"Выдвинутые режимом Асада предварительные условия явно нарушают принятые правила деятельности Конституционного комитета и являются вопиющей попыткой затормозить работу этой важной структуры, которую поддерживают как Малая группа (по Сирии: Великобритания, Германия, Иордания, Саудовская Аравия, США и Франция - ИФ) так и Астанинская группа", - говорится в сообщении.

Госдеп также считает, что работа Конституционного комитета должна вестись параллельно с выполнением всех положений резолюции 2254 Совета Безопасности ООН: освобождение задержанных, общенациональное прекращение огня и создание безопасной и нейтральной обстановки для проведения в стране свободных и справедливых выборов под полным контролем ООН.

Второе заседание Конституционного комитета началось в понедельник. Вместе с тем, малая группа комитета - 45 человек, по 15 от входящих в комитет делегаций правительства, оппозиции и гражданского общества Сирии - не могла в понедельник провести свое заседание из-за выявившихся разногласий.

Первое заседание комитета в полном составе состоялось 30 октября в Женеве.

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Тэги: США, СИРИЯ, КОНСТИТУЦИЯ, КОМИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]