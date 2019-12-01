В госдепе заявили, что правительственная делегация Сирии препятствует успешной работе Конституционного комитета

Представители сирийского правительства в Конституционном комитете выдвигают условия, которые нарушают установленный процедурный порядок и препятствуют работе этой структуры, говорится в распространенном сообщении госдепартамента США.
"Выдвинутые режимом Асада предварительные условия явно нарушают принятые правила деятельности Конституционного комитета и являются вопиющей попыткой затормозить работу этой важной структуры, которую поддерживают как Малая группа (по Сирии: Великобритания, Германия, Иордания, Саудовская Аравия, США и Франция - ИФ) так и Астанинская группа", - говорится в сообщении.
Госдеп также считает, что работа Конституционного комитета должна вестись параллельно с выполнением всех положений резолюции 2254 Совета Безопасности ООН: освобождение задержанных, общенациональное прекращение огня и создание безопасной и нейтральной обстановки для проведения в стране свободных и справедливых выборов под полным контролем ООН.
Второе заседание Конституционного комитета началось в понедельник. Вместе с тем, малая группа комитета - 45 человек, по 15 от входящих в комитет делегаций правительства, оппозиции и гражданского общества Сирии - не могла в понедельник провести свое заседание из-за выявившихся разногласий.
Первое заседание комитета в полном составе состоялось 30 октября в Женеве.
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