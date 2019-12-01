Китай обвинил комиссара ООН по правам человека во вмешательстве во внутренние дела

Вмешательством во внутренние дела Китая назвало постпредство КНР при ООН высказывания Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет по ситуации в Гонконге.

Накануне статья Бачелет была опубликована гонконгским изданием South China Morning Post. В ней дипломат обвинила власти в чрезмерном применении силы в отношении участников массовых протестов в Гонконге.

Она потребовала от властей города провести "надлежащее независимое и беспристрастное расследование сообщений о случаях применении силы полицией".

В распространенном заявлении постпредства КНР отмечается, что в статье содержатся "неуместные комментарии к ситуации в специальном административном районе Китая Гонконге", что является "вмешательством во внутренние дела Китая".

Эти комментарии, говорится в заявлении дипмиссии, являются "ошибочными" и "нарушают цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций". Публикация таких материалов может только "подтолкнуть бунтовщиков к новым еще более радикальным актам насилия".

В Гонконге с июня продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в материковый Китай подозреваемых в совершении преступлений. В связи с протестами принятие поправок было отложено, а затем и вовсе отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются уже с новыми требованиями, в частности, введения в особом административном районе системы прямых выборов руководства.

Протесты наносят огромный ущерб экономике Гонконга. Торговые центры, рестораны и магазины закрыты или работают по сокращенному графику во многих районах. Согласно прогнозу, экономика Гонконга в этом году снизится на 1,3%, это будет первая рецессия с 2009 года. Ранее власти прогнозировали годовой рост ВВП на 0-1%.