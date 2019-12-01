Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8718 RUR   0.0265 GBR   2.195 TRY   0.2951

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.79 -0.32 Brent 63.87 -0.19

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 01.12.2019 11:15

Китай обвинил комиссара ООН по правам человека во вмешательстве во внутренние дела

Вмешательством во внутренние дела Китая назвало постпредство КНР при ООН высказывания Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет по ситуации в Гонконге.

Накануне статья Бачелет была опубликована гонконгским изданием South China Morning Post. В ней дипломат обвинила власти в чрезмерном применении силы в отношении участников массовых протестов в Гонконге.

Она потребовала от властей города провести "надлежащее независимое и беспристрастное расследование сообщений о случаях применении силы полицией".

В распространенном заявлении постпредства КНР отмечается, что в статье содержатся "неуместные комментарии к ситуации в специальном административном районе Китая Гонконге", что является "вмешательством во внутренние дела Китая".

Эти комментарии, говорится в заявлении дипмиссии, являются "ошибочными" и "нарушают цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций". Публикация таких материалов может только "подтолкнуть бунтовщиков к новым еще более радикальным актам насилия".

В Гонконге с июня продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в материковый Китай подозреваемых в совершении преступлений. В связи с протестами принятие поправок было отложено, а затем и вовсе отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются уже с новыми требованиями, в частности, введения в особом административном районе системы прямых выборов руководства.

Протесты наносят огромный ущерб экономике Гонконга. Торговые центры, рестораны и магазины закрыты или работают по сокращенному графику во многих районах. Согласно прогнозу, экономика Гонконга в этом году снизится на 1,3%, это будет первая рецессия с 2009 года. Ранее власти прогнозировали годовой рост ВВП на 0-1%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ООН, КОМИССАР, КРИТИКА


Похожие новости


США подготовили новый проект резолюции с ужесточением санкций против КНДР - СМИ США рассчитывают на текущей неделе договориться с Китаем по вопросу о новых санкциях ООН против КНДР - американский постпред Патрушев: благодаря позиции РФ и КНР в СБ ООН удалось предотвратить вторжение в Сирию, добиться уничтожения химоружия МИД Китая подчеркнул необходимость урегулирования сирийского конфликта через СБ ООН Москва и Пекин не допустили принятия в СБ ООН заявления о доступе экспертов Объединенных Наций в район возможной химатаки под Дамаском После принятия резолюции ООН по КНДР Китай призвал все стороны "сохранять хладнокровие"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]