Более 10 человек погибли в перестрелке членов наркокартеля и полицейских в Мексике

Четверо полицейских и 10 членов мексиканского наркокартеля погибли в результате завязавшейся между ними перестрелки в небольшом городке Вилла Уньон примерно в 60 км от границы с Соединенными Штатами, сообщили местные власти.

Наркодельцы предприняли вооруженное нападение на здание местной администрации, полицейские ответили огнем.

Губернатор в своем заявлении сообщил, что пока неизвестна судьба нескольких человек, которые в момент нападения находились в здании администрации.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что в Вашингтоне идет работа над тем, чтобы внести мексиканские наркокартели в список террористических структур.