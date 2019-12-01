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Дальнее зарубежье 01.12.2019 11:45

Более 10 человек погибли в перестрелке членов наркокартеля и полицейских в Мексике

Четверо полицейских и 10 членов мексиканского наркокартеля погибли в результате завязавшейся между ними перестрелки в небольшом городке Вилла Уньон примерно в 60 км от границы с Соединенными Штатами, сообщили местные власти.

Наркодельцы предприняли вооруженное нападение на здание местной администрации, полицейские ответили огнем.

Губернатор в своем заявлении сообщил, что пока неизвестна судьба нескольких человек, которые в момент нападения находились в здании администрации.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что в Вашингтоне идет работа над тем, чтобы внести мексиканские наркокартели в список террористических структур.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МЕКСИКА, НАРКОТРАФИК, ПЕРЕСТРЕЛКА, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]