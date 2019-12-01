Девять человек погибли при крушении самолета в США

В результате крушения небольшого самолета в США погибли девять человек, еще трое получили ранения, сообщило агентство Associated Press со ссылками на авиационные власти.
В момент крушения одномоторного самолета Pilatus PC-12 в Южной Дакоте на борту находилось 12 человек.
В сообщениях СМИ отмечается, что в момент аварии в районе катастрофы действовало предупреждение о зимнем шторме.
Ведется расследование причин и обстоятельств трагедии.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
В Армавире демонтировали памятную доску армянскому нацисту Нжде
ЕС желает амбициозного соглашения с Азербайджаном - Могерини
Грузия к 2023 году будет получать 1,1 млрд куб. природного газа за транзит по ЮГК, рассчитывают в Тбилиси
Для Грузии как транзитной страны проект TANAP приобретает как политическое, так и экономическое измерение - премьер
Церемония запуска "Турецкого потока" пройдет в Стамбуле 8 января - Эрдоган
Азербайджанская таможня задержала рекордный груз героина
Двое детей погибли в результате пожара в Сураханинском районе Баку
Турпоток в Нафталан планируется увеличить до 60 тыс. человек в год
Президент Алиев выделил 7 млн манатов на очистку улиц и улучшение качества общественного транспорта в Шамахы
ГААД получит 11,1 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
Baki Otis Lift осуществит замену 8 лифтов в жилых домах в Гяндже за 504 тыс. манатов
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в заседании Азербайджано-Российского и Российско-Азербайджанского деловых советов
Не упустите шанс принять участие в "Access Business Banking School"!
В институте истории НАНА состоялась встреча с представителями татарской диаспоры Азербайджана
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г