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Дальнее зарубежье 01.12.2019 12:52

Девять человек погибли при крушении самолета в США

В результате крушения небольшого самолета в США погибли девять человек, еще трое получили ранения, сообщило агентство Associated Press со ссылками на авиационные власти.

В момент крушения одномоторного самолета Pilatus PC-12 в Южной Дакоте на борту находилось 12 человек.

В сообщениях СМИ отмечается, что в момент аварии в районе катастрофы действовало предупреждение о зимнем шторме.

Ведется расследование причин и обстоятельств трагедии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, САМОЛЕТ, КРУШЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]