Девять человек погибли при крушении самолета в США

В результате крушения небольшого самолета в США погибли девять человек, еще трое получили ранения, сообщило агентство Associated Press со ссылками на авиационные власти.

В момент крушения одномоторного самолета Pilatus PC-12 в Южной Дакоте на борту находилось 12 человек.

В сообщениях СМИ отмечается, что в момент аварии в районе катастрофы действовало предупреждение о зимнем шторме.

Ведется расследование причин и обстоятельств трагедии.