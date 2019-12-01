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Дальнее зарубежье 01.12.2019 13:26

Один из предводителей талибов убит при нападении на правительственные войска на северо-западе Афганистана

Один из ключевых командиров движения "Талибан" Мавлави Нуриддин убит в столкновении с правительственными силами в провинции Джаузджан, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-центра 209 корпуса национальной армии Ханиф Резаи.

"В результате боестолкновения, которое продолжалось более часа после нападения талибов на правительственные позиции на территории уезда Мингаджик, вместе с Нуриддином были убиты пять боевиков, еще семь боевиков, в том числе два полевых командира ранены", - уточнил Резаи.

Он отметил, что после того, как нападение было отбито, боевики, понеся потери, покинули место столкновения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТЕРРОРИСТЫ, АРМИЯ, СТОЛКНОВЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]