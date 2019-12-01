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Дальнее зарубежье 01.12.2019 14:07

В Гонконге проходит санкционированная демонстрация против использования полицией слезоточивого газа

Сотни жителей Гонконга, некоторые из них с детьми, приняли участие в демонстрации протеста против использования полицией слезоточивого газа при противостоянии массовым выступлениям.

Демонстранты с надувными воздушными шарами желтого цвета несут плакаты: "Нет слезоточивом газу, берегите наших детей".

На воскресенье намечены еще два аналогичных мероприятия, все они санкционированы властями.

В субботу учащиеся средних школ и пенсионеры также провели совместную демонстрацию в знак протеста против того, что они назвали жестокостью полиции и незаконными арестами.

Как сообщалось, постпредство КНР при ООН назвало вмешательством во внутренние дела Китая высказывания Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет о ситуации в Гонконге.

Накануне статья Бачелет была опубликована гонконгским изданием South China Morning Post. В ней дипломат обвинила власти в чрезмерном применении силы в отношении участников массовых протестов в городе.

Она потребовала от властей провести " надлежащее независимое и беспристрастное расследование сообщений о случаях применении силы полицией".

В распространенном заявлении постпредства отмечается, что в статье содержится "неуместные комментарии к ситуации в специальном административном районе Китая Гонконге", что является "вмешательством во внутренние дела Китая".

Эти комментарии, говорится в заявлении дипмиссии, являются "ошибочными" и "нарушают цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций". Публикация таких материалов может только "подтолкнуть бунтовщиков к новым еще более радикальным актам насилия".

В Гонконге с июня продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в материковый Китай подозреваемых в совершении преступлений. В связи с протестами принятие поправок было отложено, а затем и вовсе отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, которая применяла специальные средства, включая слезоточивый газ, продолжаются с новыми требованиями, в частности, введения в особом административном районе системы прямых выборов руководства.

Протесты наносят огромный ущерб экономике Гонконга. Торговые центры, рестораны и магазины закрыты или работают по сокращенному графику во многих районах. Согласно прогнозу, экономика Гонконга в этом году снизится на 1,3%, это будет первая рецессия с 2009 года. Ранее власти прогнозировали годовой рост ВВП на 0-1%.

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Тэги: КИТАЙ, ГОНКОНГ, ДЕМОНСТРАЦИЯ, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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