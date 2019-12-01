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Регион 01.12.2019 15:28

В Иране началась регистрация кандидатов в депутаты иранского парламента - СМИ

Регистрация желающих баллотироваться в депутаты парламента началась в Иране, сообщило иранское информационное агентство ИРНА.

Кандидаты баллотируются в 208 избирательных округах на 290 мест.

Associated Press, комментируя выборы, назначенные на февраль 2020 года, пишет, что они станут мерилом популярности умеренного и реформистского лагерей, которые представляет президент Хасан Рухани".

В настоящее время в Иране проходят массовые акции протеста, связанные с повышением властями цен на бензин.

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Тэги: ИРАН, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ, КАНДИДАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]