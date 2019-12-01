В Иране началась регистрация кандидатов в депутаты иранского парламента - СМИ

Регистрация желающих баллотироваться в депутаты парламента началась в Иране, сообщило иранское информационное агентство ИРНА.

Кандидаты баллотируются в 208 избирательных округах на 290 мест.

Associated Press, комментируя выборы, назначенные на февраль 2020 года, пишет, что они станут мерилом популярности умеренного и реформистского лагерей, которые представляет президент Хасан Рухани".

В настоящее время в Иране проходят массовые акции протеста, связанные с повышением властями цен на бензин.