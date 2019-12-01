На северо-востоке Афганистана уничтожены более 20 экстремистов, в том числе трое граждан Узбекистана

Экстремистское движение "Талибан" в ходе столкновений в северо-восточной афганской провинции Джаузджан с правительственными войсками понесла тяжелые потери, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-центра 209 корпуса национальной армии Афганистана Ханиф Резаи.

"В ходе столкновений, произошедших рано утром в воскресенье на территории уезда Мардьян, правительственными силами ликвидирован 21 террорист, в том числе два полевых командира: Кари Иманулла и Кари Аганазар, а также три боевика - граждане Узбекистана", - сообщил Резаи. По его словам, еще 7 террористов ранены.

Резаи сообщил, что бой, который начался около 2:00 с атаки талибов на посты правительственных сил, продолжалось до 5:00.

"К сожалению, в ходе отражения атаки террористов погибли четверо военнослужащих правительственных сил, еще три солдата получили ранения", - сказал Резаи.