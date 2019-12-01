Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8718 RUR   0.0265 GBR   2.195 TRY   0.2951

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.79 -0.32 Brent 63.87 -0.19

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 01.12.2019 17:09

На северо-востоке Афганистана уничтожены более 20 экстремистов, в том числе трое граждан Узбекистана

Экстремистское движение "Талибан" в ходе столкновений в северо-восточной афганской провинции Джаузджан с правительственными войсками понесла тяжелые потери, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-центра 209 корпуса национальной армии Афганистана Ханиф Резаи.

"В ходе столкновений, произошедших рано утром в воскресенье на территории уезда Мардьян, правительственными силами ликвидирован 21 террорист, в том числе два полевых командира: Кари Иманулла и Кари Аганазар, а также три боевика - граждане Узбекистана", - сообщил Резаи. По его словам, еще 7 террористов ранены.

Резаи сообщил, что бой, который начался около 2:00 с атаки талибов на посты правительственных сил, продолжалось до 5:00.

"К сожалению, в ходе отражения атаки террористов погибли четверо военнослужащих правительственных сил, еще три солдата получили ранения", - сказал Резаи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, УНИЧТОЖЕНИЕ


Похожие новости


Талибы захватили афганский уезд, приграничный с Таджикистаном Президент Афганистана назвал прекращение огня условием для переговоров с талибами Высокопоставленный член "Талибан" арестован на севере Афганистана с подробной картой афганско-таджикской границы - МВД Талибы подтвердили участие в межафганской встрече в Катаре 7-8 июля Талибы пригрозили афганским СМИ расправой, если они не прекратят показывать "антиталибскую" рекламу Талибы отвергли список из 250 человек, составленный Кабулом для переговоров в Дохе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]