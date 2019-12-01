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Регион 01.12.2019 17:54

Контакт Путина и Зеленского будет полезен для понимания позиции президента Украины по "минским соглашениям" - Лавров

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский непременно лично пообщаются в рамках саммита нормандской четверки в Париже, формат этого общения будет определен ближе к встрече, заявили в Кремле.

"Так или иначе Путин и Зеленский пообщаются. В случае Путина и Зеленского это гораздо важнее, чем антураж встречи. Какой будет антураж, какой будет формат, наверняка об этом будут достигнуты договоренность уже ближе к самой встрече", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Он уточнил, что в проведении таких контактов заинтересованы обе стороны.

По словам пресс-секретаря президента РФ, эта встреча Путина и Зеленского будет ознакомительной. Он пояснил, что "личное общение отличается от телефонного разговора".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, МИНСК, ЛАВРОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]