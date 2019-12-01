Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский непременно лично пообщаются в рамках саммита нормандской четверки в Париже, формат этого общения будет определен ближе к встрече, заявили в Кремле.
"Так или иначе Путин и Зеленский пообщаются. В случае Путина и Зеленского это гораздо важнее, чем антураж встречи. Какой будет антураж, какой будет формат, наверняка об этом будут достигнуты договоренность уже ближе к самой встрече", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).
Он уточнил, что в проведении таких контактов заинтересованы обе стороны.
По словам пресс-секретаря президента РФ, эта встреча Путина и Зеленского будет ознакомительной. Он пояснил, что "личное общение отличается от телефонного разговора".
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