Грузия к 2023 году будет получать 1,1 млрд куб. природного газа за транзит по ЮГК, рассчитывают в Тбилиси

Грузия, удовлетворяющая свои потребности в природном газе почти на 100% за счет его импорта, ожидает, что к 2023 году в качестве транзитной доли от проекта "Южный газовый коридор" (ЮГК) будет получать его почти в четыре раза больше, чем в настоящее время, сообщила пресс-служба правительства республики.

30 ноября состоялся запуск Трансанатолийского трубопровода (TANAP), являющегося одним из важнейших компонентов ЮГК. В торжественной церемонии вместе с президентами Турции и Азербайджана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ильхамом Алиевым участвовал премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

На сегодняшний день за транзит транспортируемого из Азербайджана в Турцию газа, составляющего 6 млрд кубометров в год, Грузия получает 5% его объема, или 300 млн кубометров. Отныне же TANAP сможет транспортировать 16 млрд кубометров природного газа в год, из которых 10 млрд будет поставляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. В будущем планируется увеличить его пропускную способность до 23 млрд кубометров к 2023 году и до 31 млрд к 2026 году.

"Когда через Южный газовый коридор будет проходить 23 млрд кубометров природного газа ежегодно, Грузия, соответственно, будет получать в качестве транзитной доли более 1,1 млрд кубометров газа в год", - говорится в сообщении правительства.

TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции в направлении Европы. Помимо TANAP, в "Южный газовый коридор" входят Южно-Кавказская трубопроводная магистраль из Баку через Грузию до границы с Турцией, а также Трансадриатический трубопровод, соединяющий Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии. Начало коммерческих поставок азербайджанского газа в Европу по ЮГК ожидается в 2020 году.