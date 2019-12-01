Лиссабонский договор позволяет ЕС решать современные задачи - глава Европейского совета

Лиссабонский договор добавил еще один строительный блок в архитектуру сегодняшнего Европейского союза, сделав возможной большую часть прогресса в ЕС, заявил в воскресенье председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Целью договора было повысить эффективность и демократическую легитимность союза и улучшить согласованность его действий. Я считаю, что это удалось в обоих аспектах. Сегодня это так же актуально, как и 10 лет назад, и дает нам инструменты для решения наших современных задач", - сказал Мишель на торжественной церемонии 10-летия Лиссабонского договора в Брюссельском доме Европейской истории.

По его словам, "одной из важных реформ является особенно своевременная наша общая борьба против изменения климата". Договор, продолжил глава Евросовета, обеспечил Евросоюзу условия, которые позволили подписать жизненно важные международные документы, такие как Парижское соглашение по климату.

"Договор также дал демократии новое лицо, усилил прозрачность и открыл двери в законотворчество Брюсселя. Министры Совета ЕС и члены Европарламента теперь принимают законы публично, ко всеобщему обозрению. Это важно в открытой, процветающей демократии", - подчеркнул Мишель.

Он также отметил, что договор помог "синхронизировать внешнюю политику и политику безопасности Европы, создав Европейскую внешнеполитическую службу".

"Сегодня мы делаем больше, чем делали, если оглядываться назад, мы празднуем новое начало с большим энтузиазмом и надеждой, потому что мы начинаем следующие пять лет на твердой почве. Мы продвигаем нашу собственную амбициозную европейскую повестку дня. Лиссабонский договор явно подтолкнул нас в этом направлении и прочно закрепил наш союз в двадцать первом веке", - заявил председатель Европейского совета, чей мандат начался 1 декабря.

В церемонии также принимали участие председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европарламента Давид Сассоли и председатель Европейского центробанка Кристин Лагард.