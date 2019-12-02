Грузинская полиция задержала нескольких участников акции протеста после драки в городе Мцхета

Несколько сторонников оппозиции были задержаны полицейскими в понедельник во время акции протеста у мэрии города Мцхета, сообщают грузинские СМИ.
Около 30 оппозиционеров пытались устроить "коридор позора" местному мажоритарному депутату Димитрию Хундадзе, однако на оппозиционных активистов напали молодые люди и силой разогнали их.
Сотрудники полиции вмешались, чтобы разнять дерущихся, и задержали нескольких участников акции протеста.
По заявлению оппозиционеров, "крепких молодых парней" для разгона оппозиционной акции протеста решила использовать партия власти "Грузинская мечта".
"Правящая партия встала на путь гражданского противостояния, что очень скоро завершится полным крахом действующей власти", - заявила журналистам одна из участниц акции протеста в Мцхета.
Вместе с тем в Тбилиси оппозиционеры устроили "коридор позора" бывшему спикеру парламента, одному из лидеров "Грузинской мечты" Ираклию Кобахидзе возле одной из гостиниц, сообщают грузинские СМИ.
Накануне лидеры оппозиции заявили журналистам, что они продолжат акции протеста, в том числе в регионах, пока не будут выполнены их требования об отставке правительства и назначении досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.
Акции протеста оппозиции проходят в Грузии с 14 ноября, когда в парламенте провалилось принятие закона о проведении парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе.
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