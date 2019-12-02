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Дальнее зарубежье 02.12.2019 17:42

Макрон соболезнует семьям жертв наводнений на юге Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник выразил соболезнования семьям погибших от наводнений и всем пострадавшим от ливней на юге Франции, которые продолжаются вторую неделю.

"Я хотел бы выразить соболезнования всем тем, кто пострадал в последние недели от погоды на юге. Особенно семьям и близким наших сограждан, которые погибли", - написал Макрон в Твиттере.

Он также сообщил, что в департаментах Вар и Приморские Альпы снят красный уровень опасности, однако территории по-прежнему находятся в плачевном состоянии.

По данным телеканала Euronews, в южных департаментах Франции сохраняется повышенный уровень опасности.

Телеканал отмечает, что накануне в результате наводнений погибли пять человек, трое из которых были спасателями.

Всего за последние дни на юге Франции погибли 11 человек.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Варе и Приморских Альпах нарушено движение поездов и автомобилей.

Также отменен ряд культурных и спортивных мероприятий.

В городе Канн закрыты школы.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, НАВОДНЕНИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]