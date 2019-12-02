Макрон соболезнует семьям жертв наводнений на юге Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник выразил соболезнования семьям погибших от наводнений и всем пострадавшим от ливней на юге Франции, которые продолжаются вторую неделю.
"Я хотел бы выразить соболезнования всем тем, кто пострадал в последние недели от погоды на юге. Особенно семьям и близким наших сограждан, которые погибли", - написал Макрон в Твиттере.
Он также сообщил, что в департаментах Вар и Приморские Альпы снят красный уровень опасности, однако территории по-прежнему находятся в плачевном состоянии.
По данным телеканала Euronews, в южных департаментах Франции сохраняется повышенный уровень опасности.
Телеканал отмечает, что накануне в результате наводнений погибли пять человек, трое из которых были спасателями.
Всего за последние дни на юге Франции погибли 11 человек.
Ранее в понедельник сообщалось, что в Варе и Приморских Альпах нарушено движение поездов и автомобилей.
Также отменен ряд культурных и спортивных мероприятий.
В городе Канн закрыты школы.
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