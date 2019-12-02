Президент Алиев анонсировал появление новой структуры кабинета министров

Азербайджане в ближайшие дни будет утверждена новая структура кабинета министров, заявил президент Ильхам Алиев.

«Во всех уголках Азербайджана ведутся реформы, в том числе и структурные. Это нормальный процесс. На прошлой неделе была утверждена новая структура Президентской администрации, в ближайшем будущем будет сформирован новый парламент, а в ближайшие дни - новая структура Кабинета министров», - заявил Алиев, принимая экс-начальника секретариата президентской администрации Диляру Сейидзаде.

Глава государства отметил, что нужно создавать условия для молодых кадров, чтобы они также смогли показать себя.

Алиев вручил Сеидзаде орден Славы 2-ой степени.

Как сообщалось ранее, Милли Меджлис (парламент) Азербайджана в понедельник на пленарном заседании принял обращение к президенту Ильхаму Алиеву о роспуске парламента и назначении досрочных парламентских выборов.

Обращение поддержали 99 депутатов, 1 депутат проголосовал против, 1 депутат - воздержался, еще 1 депутат - не проголосовал.

В минувшую пятницу Алиев утвердил новую структуру Администрации президента, согласно которой был упразднен секретариат нескольких отделов, а также создано несколько новых отделов.

А. Мамедов