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Социум 02.12.2019 17:10

Минтруда Азербайджана направит около 1,5 млн манатов на покупку оборудования для протезно-ортопедического реабилитационного центра в Баку

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана направит около 1,5 млн манатов на закупку оборудования для Бакинского протезно-ортопедического реабилитационного центра.

Согласно материалам сайтаwww.tender.gov.az, с компанией «Arash» подписан контракт на поставку необходимого оборудования.

Сумма контракта - 1 млн 496,079 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИНТРУДА, ЦЕНТР, ОБОРУДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]