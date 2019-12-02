Минтруда Азербайджана направит около 1,5 млн манатов на покупку оборудования для протезно-ортопедического реабилитационного центра в Баку

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана направит около 1,5 млн манатов на закупку оборудования для Бакинского протезно-ортопедического реабилитационного центра.
Согласно материалам сайтаwww.tender.gov.az, с компанией «Arash» подписан контракт на поставку необходимого оборудования.
Сумма контракта - 1 млн 496,079 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
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