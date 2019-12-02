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СНГ 02.12.2019 17:56

Медведев подписал план развития санаторно-курортного комплекса России

Премьер РФ Дмитрий Медведев сообщил о подписании распоряжения правительства, утверждающего план мероприятий по реализации стратегии развития санаторно-курортного комплекса в стране.

"Я подписал распоряжение правительства, которым утверждается план мероприятий по реализации стратегии развития санаторно-курортного комплекса", - сказал он на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства пояснил, что многие санатории в России требуют капитального ремонта и обеспечения их новейшим оборудованием и специалистами.

Он также отметил, что нужно не только приводить в порядок старые санатории, но и строить новые.

"Понятно, что от модернизации этой инфраструктуры зависит и будущее курортов. Туда нужно привлекать как можно больше туристов, а туристы, естественно, требуют инвестиций, и это все должно сопровождаться новыми рабочими местами, а сервис должен быть качественным и современным", - сказал Медведев.

Он заметил, что для реализации этой стратегии нужно подготовить соответствующий план мероприятий.

По словам премьера, нужно "прежде всего, смотреть на государственно-частное партнерство, потому что такие структуры сейчас в значительной степени принадлежат частным лицам, но есть и какие-то санатории, которые находятся в государственной собственности, и нужно посмотреть на развитие этого комплекса в целом".

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕМЬЕР, КУРОРТЫ, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]