Мультфильм киностудии The Walt Disney Co. "Холодное сердце 2" установил рекорд по кассовым сборам в праздничные выходные в Северной Америке.
Сборы мультфильма в США и Канаде за пять дней - с четверга по воскресенье - составили $123,7 млн, согласно предварительным подсчетам киностудии. Предыдущий рекорд в выходные по случаю Дня благодарения составил $110 млн - столько заработала картина "Голодные игры: И вспыхнет пламя" студии Lions Gate Entertainment Corp.
Кассовые сборы второй части мультфильма "Холодное сердце" за две недели на экранах составили $287,6 млн в США и Канаде и $451 млн за рубежом, в результате общий показатель по миру достиг $738,6 млн.
Второе место в североамериканском прокате занял детективный фильм "Достать ножи", который собрал $41,7 млн. На третьем месте расположилась картина "Ford против Ferrari", рассказывающая о противостоянии двух автомобильных концернов, которая за третьи выходные заработала $13,2 млн.
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