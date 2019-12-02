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Это интересно 02.12.2019 18:19

Мультфильм "Холодное сердце 2" собрал рекордные $123,7 млн в праздничные выходные в США и Канаде

Мультфильм киностудии The Walt Disney Co. "Холодное сердце 2" установил рекорд по кассовым сборам в праздничные выходные в Северной Америке.

Сборы мультфильма в США и Канаде за пять дней - с четверга по воскресенье - составили $123,7 млн, согласно предварительным подсчетам киностудии. Предыдущий рекорд в выходные по случаю Дня благодарения составил $110 млн - столько заработала картина "Голодные игры: И вспыхнет пламя" студии Lions Gate Entertainment Corp.

Кассовые сборы второй части мультфильма "Холодное сердце" за две недели на экранах составили $287,6 млн в США и Канаде и $451 млн за рубежом, в результате общий показатель по миру достиг $738,6 млн.

Второе место в североамериканском прокате занял детективный фильм "Достать ножи", который собрал $41,7 млн. На третьем месте расположилась картина "Ford против Ferrari", рассказывающая о противостоянии двух автомобильных концернов, которая за третьи выходные заработала $13,2 млн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КИНО, ПРОКАТ, СБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]