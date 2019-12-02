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Бизнес и законодательство 02.12.2019 17:29

Мировой рынок меди будет сбалансированным в 2020 году - IWCC

Спрос на медь в мире превысит производство по итогам текущего года примерно на 359 тыс. тонн, прогнозирует Международный совет по обработанной меди (International Wrought Copper Council, IWCC).

При этом в следующем году рынок будет сбалансированным, говорится в сообщении организации.

Глобальное производство рафинированной меди в 2019 году, как ожидается, сократится до 23,55 млн тонн по сравнению с 23,63 млн тонн в прошлом году, а в 2020 году увеличится до 24,19 млн тонн.

Спрос на медь вырос в 2018 году на 3,3% - до 23,87 млн тонн. На этот год прогнозируется незначительное повышение до 23,91 млн тонн, а в следующем году потребление может подняться на 1,2% и достичь 24,2 млн тонн, говорится в сообщении IWCC.

В том числе спрос в 28 государствах Европейского союза в 2018 году увеличился на 2,3% - до 3,235 млн тонн. В текущем году предполагается падение спроса на 6,7%, в то время как в 2020 году может произойти рост на 1,7% - до 3,07 млн тонн.

Потребление в Китае по итогам 2018 года подскочило на 6,1% и достигло 11,872 млн тонн. В этом году прогнозируется ослабление темпов роста до 1,8% (12,09 млн тонн), а в следующем году - отсутствие изменений (12,09 млн тонн).

В Японии прогнозируется снижение показателя в 2019 году на 1,6% (до 995 тыс. тонн), в 2020 году - увеличение на 0,5% (до 1 млн тонн).

При этом спрос на медь в США в этом году, как ожидается, несколько вырастет по сравнению с 1,81 млн тонн в 2018 году. В следующем году он достигнет 1,86 млн тонн, говорится в сообщении.

Торговая ассоциация производителей медной продукции International Wrought Copper Council была создана в 1953 году. Ее членами являются компании из Европы, а также США, Японии, Австралии, Китая, Индии, Малайзии, ЮАР, Южной Кореи, Тайваня, Таиланда и Турции.

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Тэги: МИР, МЕДЬ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]