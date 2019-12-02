Экономика Турции вернулась к росту в III квартале

ВВП Турции вырос в третьем квартале 2019 года, при этом в годовом выражении рост был отмечен впервые с начала года.

Рост ВВП в июле-сентябре составил 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Turkstat.

При этом относительно трех предыдущих месяцев рост экономики замедлился до 0,4% с 1%. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали рост на 1,1%.

Замедление роста экономики в поквартальном выражении преимущественно связано с ослаблением роста потребления. Потребительские расходы на товары и услуги, которые являются основным драйвером роста экономики, выросли на 1,9% по сравнению с предыдущим кварталом против подъема на 3,4% в период с апреля по июнь. Рост правительственных расходов замедлился до 1,9% с 2,2%.

Правительство Турции повысило целевой показатель роста экономики в 2020-2022 году до 5% после ухудшения прогноза на текущий год до 0,5%.

Центробанк Турции в октябре снизил ключевую процентную ставку на 2,5 процентного пункта, объяснив это улучшением инфляционного прогноза. Размер ставки по недельным операциям РЕПО был уменьшен до 14% с 16,5%. При этом регулятор снизил ставку в третий раз за последние несколько месяцев: в июле ее размер был уменьшен с 24% до 19,75%, в сентябре - до 16,5%.