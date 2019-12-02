Таджикистан с 3 декабря запускает национальный процессинговый центр (НПЦ, подразделение Нацбанка Таджикистана), через который будут осуществляться все трансграничные переводы без открытия банковского счета, сообщили "Интерфаксу" в отделе прессы Нацбанка.

Представитель центробанка подчеркнул, что с запуском НПЦ денежные переводы из России в Таджикистан приостанавливаться не будут.

"Мы уже работаем с системой "Юнистрим", подписано соглашение с Western Union, осталось решить технические вопросы, также в ближайшее время (сегодня-завтра) будет пописано соглашение с системой Contact", - сказал он.

Основной целью создания НПЦ является повышение эффективности функционирования системы денежных переводов, повышение уровня прозрачности операций и минимизация транзакционных (операционных) рисков в целях обеспечения стабильности финансово-банковского сектора и создания предпосылок для безопасных денежных переводов в стране.

"НПЦ как системная платформа представляет собой ряд аппаратных и программно-технических средств, созданных для обеспечения расчетов по трансграничным денежным переводам без открытия счета через корреспондентские счета участников (кредитные организации и платежные системы), открытых в Национальном банке Таджикистана", - говорится в сообщении регулятора.

При этом в Нацбанке отмечают, что для участников НПЦ не предусмотрена какая-либо оплата за участие или осуществление операций в рамках НПЦ.

"Несмотря на значительные затраты на разработку, внедрение и поддержку НПЦ, Национальный банк Таджикистана в качестве регулятора и в дальнейшем берет на себя все расходы, связанные с данным проектом, тем самым исключив риск повышения комиссий для граждан республики на рынке денежных переводов", - говорится в сообщении.

Ранее газета "Коммерсантъ" в понедельник сообщила, что денежные переводы из России в Таджикистан могут остановиться с 3 декабря в связи с запуском НПЦ. Нацбанк страны отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а без этого работать с 3 декабря будет нельзя. Ни одна из платежных систем, обеспечивающих 90% переводов из РФ в Таджикистан общим объемом около $2,5 млрд в год, подключение не завершила. Будут ли российские финансовые власти применять ответные меры, пока неизвестно, но такое право у них есть, отмечает газета.