Китай увеличил объем грузоперевозок на 5,5% в январе-октябре

Объем грузовых перевозок в Китае в январе-октябре вырос на 5,5% относительно аналогичного периода прошлого года и достиг 43,64 млрд тонн, сообщил Государственный комитет по делам развития и реформ.

В том числе объем перевозок железнодорожным транспортом увеличился на 6,4% - до 3,54 млрд тонн, автомобильным - на 5,2%, до 33,96 млрд тонн, авиационным - на 1%, до 6,11 млн тонн, водным - на 6,5%, до 6,13 млрд тонн.

Грузооборот является одним из важных показателей экономической активности страны, отмечает агентство "Синьхуа".