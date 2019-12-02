Китай увеличил объем грузоперевозок на 5,5% в январе-октябре

Объем грузовых перевозок в Китае в январе-октябре вырос на 5,5% относительно аналогичного периода прошлого года и достиг 43,64 млрд тонн, сообщил Государственный комитет по делам развития и реформ.
В том числе объем перевозок железнодорожным транспортом увеличился на 6,4% - до 3,54 млрд тонн, автомобильным - на 5,2%, до 33,96 млрд тонн, авиационным - на 1%, до 6,11 млн тонн, водным - на 6,5%, до 6,13 млрд тонн.
Грузооборот является одним из важных показателей экономической активности страны, отмечает агентство "Синьхуа".
Молдова рассчитывает на инвестиции из Азербайджана в инфраструктурные проекты – Додон
Азербайджан благодарен ОАЭ за позицию по Карабаху - Джаббаров
Лавров на встрече с президентом Азербайджана высказался за реализацию мер доверия в рамках нагорно-карабахского урегулирования
В Азербайджане первые 6 дней 2020 года будут нерабочими
Кабмин Азербайджана утвердил даты праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2020 год
Мультфильм "Холодное сердце 2" собрал рекордные $123,7 млн в праздничные выходные в США и Канаде
ИВ Билясуварского района привлекла Canub Tamir Tikinti -1 к работам по обустройству в городе за 2,9 млн манатов
Президент Алиев выделил 7 млн манатов на очистку улиц и улучшение качества общественного транспорта в Шамахы
ГААД получит 11,1 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
В ходе протестов в Иране погибли более 200 человек - Amnesty International
РФ и Пакистан подписали соглашение о возврате долга на $93,5 млн
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г