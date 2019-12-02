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Транспорт и связь 02.12.2019 20:15

Китай увеличил объем грузоперевозок на 5,5% в январе-октябре

Объем грузовых перевозок в Китае в январе-октябре вырос на 5,5% относительно аналогичного периода прошлого года и достиг 43,64 млрд тонн, сообщил Государственный комитет по делам развития и реформ.

В том числе объем перевозок железнодорожным транспортом увеличился на 6,4% - до 3,54 млрд тонн, автомобильным - на 5,2%, до 33,96 млрд тонн, авиационным - на 1%, до 6,11 млн тонн, водным - на 6,5%, до 6,13 млрд тонн.

Грузооборот является одним из важных показателей экономической активности страны, отмечает агентство "Синьхуа".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, ГРУЗЫ, ПЕРЕВОЗКИ, ГОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]