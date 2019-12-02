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Дальнее зарубежье 02.12.2019 20:30

Amazon после критики убрал из продажи новогодние украшения с изображениями Освенцима

Польский государственный музей Аушвиц-Биркенау, созданный в бывшем концлагере в Освенциме, раскритиковал новогодние украшения, появившиеся в продаже на Amazon.

КаксообщаетThe Guardian, на елочных украшениях, открывалке для бутылок и коврике для компьютерной мышки были размещены изображения концлагеря, бараков и железнодорожных путей, по которым в лагерь везли узников.

Музей выразил негодование в твиттере, и призвал Amazon убрать эти товары из продажи.

Интернет-ритейлер отреагировал на критику, убрав спорные украшения.

Представитель Amazon в комментарии газете Metro заявил, что все продавцы должны следовать правилам работы на площадке, на нарушителей будут наложены санкции.

Комплекс концлагерей в польском Освенциме (немецкое название - Аушвиц) был освобожден в 1945 году советскими войсками. По разным оценкам, в Освенциме были убиты более 1 млн человек.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]