Amazon после критики убрал из продажи новогодние украшения с изображениями Освенцима

Польский государственный музей Аушвиц-Биркенау, созданный в бывшем концлагере в Освенциме, раскритиковал новогодние украшения, появившиеся в продаже на Amazon.
КаксообщаетThe Guardian, на елочных украшениях, открывалке для бутылок и коврике для компьютерной мышки были размещены изображения концлагеря, бараков и железнодорожных путей, по которым в лагерь везли узников.
Музей выразил негодование в твиттере, и призвал Amazon убрать эти товары из продажи.
Интернет-ритейлер отреагировал на критику, убрав спорные украшения.
Представитель Amazon в комментарии газете Metro заявил, что все продавцы должны следовать правилам работы на площадке, на нарушителей будут наложены санкции.
Комплекс концлагерей в польском Освенциме (немецкое название - Аушвиц) был освобожден в 1945 году советскими войсками. По разным оценкам, в Освенциме были убиты более 1 млн человек.
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