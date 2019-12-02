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Дальнее зарубежье 02.12.2019 20:41

Воры вынесли из музея Штази в Берлине золотые украшения и Орден Ленина

Неизвестные вломились в музей Штази (официальное название - Министерство государственной безопасности ГДР) в Берлине и похитили оттуда украшения, а также ордена, в частности, Орден Ленина,сообщаетв понедельник BBC News.

По данным BBC News, инцидент произошел в ночь на субботу, 30 ноября. Как рассказал британскому новостному порталу директор музея Йорг Дрисельманн (Jörg Drieselmann), стоимость похищенного оценивается в несколько тысяч евро. По словам руководителя культурного учреждения, среди украденного - восемь-девять орденов, в частности, Орден Карла Маркса (высшая награда в ГДР).

Из драгоценностей воры похитили пару серег, жемчужное ожерелье, золотые наручные часы и золотой хронометр. По словам Дрисельманна, ущерб от разрушений, которые похитители учинили, когда ворвались в музей, превышает сумму краденого имущества.

Грабители проникли в музей через окно в цокольном этаже здания. В настоящее время они скрываются от правосудия. Сам процесс ограбления продлился около 15 минут, уточнил Дрисельманн.

Музей Штази в Берлине располагается в здании бывшей штаб-квартиры этой спецслужбы, которая выполняла функции тайной полиции в ГДР. После того, как Штази была распущена в 1990 году, в ее штаб-квартире обнаружили множество ценных вещей, изъятых сотрудниками Министерства у задержанных диссидентов. Как пояснил Дрисельманн, большинство из этих ценностей были возвращено владельцам, однако за некоторыми из вещей так никто и не пришел, в итоге они стали музейными экспонатами.

Инцидент в Берлине стал уже вторым ограблением музеев в Германии за последнее время. 25 ноябрястало известно, что грабители вынесли из музея "Зеленый свод" в Дрездене бриллиантовые украшения. В причастности к преступлениюзаподозрилипреступный клан из Берлина. За помощь в раскрытии преступления полиция Дрезденапообещалаполмиллиона евро.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]