Министр энергетики и Украины Алексей Оржель подтвердил планы правительства по смене руководства стратегических компаний, в том числе НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго", и обновлению их наблюдательных советов.
"Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании", - сказал министр на пресс-конференции в Киеве в понедельник.
При этом Оржель отметил, что действующие руководители при наличии желания смогут принять участие в соответствующих конкурсах.
Кабинет министров Украины распоряжением №1122-р от 27 ноября 2019 года уволил президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского.
По словам Оржеля, новый руководитель "Энергоатома" будет человеком из атомной отрасли, пользующимся авторитетом.
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