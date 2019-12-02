Нацбанк Таджикистана опроверг угрозу прекращения денежных переводов из РФ

Денежные переводы из России в Таджикистан в связи с запуском в республике Национального процессингового центра по переводу денежных средств без открытия счетов с 3 декабря остановлены не будут, заявили "Интерфаксу" в понедельник в отделе прессы Нацбанка Таджикистана (НБТ).
"Мы уже работаем с системой Unistream, подписано соглашение с Western Union, остались решить технические вопросы, также в ближайшее время (сегодня-завтра) будет подписано соглашение с системой Contact", - сообщили в Нацбанке.
Ранее газета "Коммерсантъ"сообщила, что денежные переводы из России в Таджикистанмогут остановитьсяс 3 декабря.
Таджикистан с 3 декабря переходит на новую систему, в рамках которой все денежные расчеты и процессинг должны осуществляться через НБТ. Однако, по данным российского издания, практически все компании (MoneyGram, Contact, Western Union, "Золотая корона" и другие, на них приходится почти 90% рынка переводов средств из РФ в Таджикистан), которые работают в данном направлении, до сих пор не подключились к новой системе НБТ.
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