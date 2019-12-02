В Еврокомиссии заявляют о необходимости предания суду виновных в убийстве мальтийской журналистки

Европейская комиссия (ЕК) не комментирует ход расследования на Мальте дела об убийстве журналистки Дафны Каруаны Галисии, но ждет наказания виновных, заявил официальный представитель ЕК Кристиан Виганд.

"Европейская комиссия всегда заявляла, что мы ожидаем независимого расследования, чтобы определить виновных, и чтобы они были преданы суду. Вот такое очень ясное завершение (расследования - ИФ), мы хотели бы видеть", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Виганд добавил, что безопасность и демократия в Европе характеризуются свободой работы журналистов. "В основе свободного демократического общества должна быть свободная пресса", - подчеркнул представитель ЕК.

По его словам, Еврокомиссия внимательно следит за происходящим на Мальте и считает необходимой структурную реформу мальтийской системы правосудия.

Он напомнил о рекомендациях для Мальты, озвученных на саммите ЕС.

"Мальта должна укрепить всю систему управления, продолжая усилия по борьбе против коррупции, и для этого должны быть созданы соответствующие службы", - отметил Виганд.

Галисию, занимавшуюся антикоррупционными расследованиями, убили в октябре 2017 года, подорвав в автомобиле. Она расследовала причастность представителей власти страны к коррупционному скандалу, получившему название "панамские документы" (Panama papers).

То, как на Мальте расследовалось это преступление, не переставало вызывать критику в международном сообществе. В последние дни в стране нарастал протест на национальном уровне против продажности высшего руководства этого островного государства.

В середине ноября по подозрению в соучастии в убийстве был арестован крупный мальтийский бизнесмен Йорген Фенек. Очевидцы, слова которых приводила Times of Malta, заявили, что вооруженный патруль перехватил в море яхту с Фенеком на борту, когда та покидала порт Портомасо.

В минувшую субботу Фенеку было предъявлено обвинение.

На фоне народных протестов премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, которого некоторые СМИ считают замешанным в этом деле, заявил о намерении уйти в отставку в январе 2020 года.