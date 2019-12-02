Алиев соболезнует Путину в связи с жертвами ДТП в Забайкалье

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил российскому коллеге Владимиру Путину соболезнование в связи с многочисленными жертвами в результате ДТП в Забайкалье.
«Уважаемый Владимир Владимирович, глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате дорожно-транспортного происшествия в Забайкалье. Выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - отмечается в тексте соболезнования, опубликованного на сайте азербайджанского лидера.
Автобус, перевозивший в минувшее воскресенье пассажиров по маршруту Сретенск-Чита, упал 1 декабря с моста в реку Куэнга (с высоты 9-12 метров). В результате аварии погибли 19 человек.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек). На месте происшествия проводились масштабные спасательные работы с привлечением подразделений МЧС и спецтехники.
2 декабря в Забайкальском крае объявлен траур.
А.Азизов
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