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Внешняя политика 02.12.2019 17:51

Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Израиля в Баку

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в понедельник принял копии верительных грамот нового посла Израиля в Баку Джорджа Дика.

«Собеседники на встрече выразили удовлетворение уровнем сотрудничества в сферах энергетики и безопасности, а также подчеркнули важность развития сотрудничества в экономической, научной, культурной и туристической областях», - сообщает МИД Азербайджана.

Мамедъяров выразил надежду, что деятельность Дика «придаст импульс развитию отношений между двумя странами».

Дик, в свою очередь, выразил готовность в период своей дипломатической деятельности содействовать развитию отношений между Израилем и Азербайджаном.

А.Мамедов

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПОСОЛ, ГРАМОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]