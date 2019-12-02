Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Израиля в Баку

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в понедельник принял копии верительных грамот нового посла Израиля в Баку Джорджа Дика.

«Собеседники на встрече выразили удовлетворение уровнем сотрудничества в сферах энергетики и безопасности, а также подчеркнули важность развития сотрудничества в экономической, научной, культурной и туристической областях», - сообщает МИД Азербайджана.

Мамедъяров выразил надежду, что деятельность Дика «придаст импульс развитию отношений между двумя странами».

Дик, в свою очередь, выразил готовность в период своей дипломатической деятельности содействовать развитию отношений между Израилем и Азербайджаном.

А.Мамедов