Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8731 RUR   0.0264 GBR   2.1956 TRY   0.2956

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.09 0.30 Brent 63.79 -0.08

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 02.12.2019 17:57

Президент Бразилии готов у контактам с Трампом после возвращения пошлин на сталь и алюминий

Президент Бразилии Жаир Болсонару готов при необходимости обсудить с президентом США Дональдом Трампом решение Вашингтона о возобновлении действия пошлин на сталь и алюминий, сообщают в понедельник бразильские СМИ.

"Я хочу поговорить с Паулу Гуэдесом (министром экономики - ИФ). Если это будет нужно, я позвоню Трампу. У меня с ним есть открытый канал коммуникации", - сказал Болсонару.

Трамп в понедельник объявил, что его администрация возвращает пошлины на сталь и алюминий для Бразилии и Аргентины. Трамп заявил, что Бразилия и Аргентина способствуют девальвации своих валют, что плохо сказывается на американских фермерах.

Администрация Трампа ввела пошлины на импорт стали и алюминия в марте 2018 года, сделав исключение только для Канады и Мексики. В мае 2018 года США заключили ряд соглашений, в том числе с Бразилией и Аргентиной, отменявших пошлины.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРАЗИЛИЯ, США, ПОШЛИНЫ, РЕАКЦИЯ


Похожие новости


Помпео заявил, что США поддерживают членство Бразилии в Организации экономического сотрудничества Болтон обсудил с главой МИД Бразилии гуманитарную помощь Венесуэле Boeing и Embraer согласовали окончательные условия стратегического партнерства Трамп поздравил избранного президента Бразилии с победой на выборах и выразил надежду на сотрудничество двух стран - Белый дом Шеф Пентагона и министр обороны Бразилии подтвердили стремление к укреплению военного сотрудничества - Пентагон Госсекретарь США приветствовал региональную политику Бразилии - Госдеп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]