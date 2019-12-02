Президент Бразилии готов у контактам с Трампом после возвращения пошлин на сталь и алюминий

Президент Бразилии Жаир Болсонару готов при необходимости обсудить с президентом США Дональдом Трампом решение Вашингтона о возобновлении действия пошлин на сталь и алюминий, сообщают в понедельник бразильские СМИ.
"Я хочу поговорить с Паулу Гуэдесом (министром экономики - ИФ). Если это будет нужно, я позвоню Трампу. У меня с ним есть открытый канал коммуникации", - сказал Болсонару.
Трамп в понедельник объявил, что его администрация возвращает пошлины на сталь и алюминий для Бразилии и Аргентины. Трамп заявил, что Бразилия и Аргентина способствуют девальвации своих валют, что плохо сказывается на американских фермерах.
Администрация Трампа ввела пошлины на импорт стали и алюминия в марте 2018 года, сделав исключение только для Канады и Мексики. В мае 2018 года США заключили ряд соглашений, в том числе с Бразилией и Аргентиной, отменявших пошлины.
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