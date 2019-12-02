Президент Алиев обратился в Конституционный суд Азербайджана по вопросу роспуска парламента

Президент Ильхам Алиев в понедельник направил запрос в Конституционный суд Азербайджана по вопросу соответствия роспуска парламента конституции страны, сообщает сайт главы государства.
В запросе отмечено, что Милли меджлис (парламент) Азербайджана большинством голосов принял решение об обращении к главе государства по вопросу роспуска парламента и назначения досрочных выборов.
«В связи со сложившей ситуацией прошу Конституционный суд принять решение о соответствии или не соответствии роспуска парламента на основе данного обращения конституции Азербадйжана», - говорится в запросе.
Как сообщалось ранее, Милли Меджлис (парламент) Азербайджана в понедельник на пленарном заседании принял обращение к президенту Ильхаму Алиеву о роспуске парламента и назначении досрочных парламентских выборов.
Обращение поддержали 99 депутатов, 1 депутат проголосовал против, 1 депутат - воздержался, еще 1 депутат - не проголосовал.
Очередные выборы в парламент должны были состояться в ноябре 2020 года.
А. Мамедов
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