Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8731 RUR   0.0264 GBR   2.1956 TRY   0.2956

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.09 0.30 Brent 63.79 -0.08

Погода в Баку

  ночь день

Внутренняя политика 02.12.2019 18:33

Президент Алиев обратился в Конституционный суд Азербайджана по вопросу роспуска парламента

Президент Ильхам Алиев в понедельник направил запрос в Конституционный суд Азербайджана по вопросу соответствия роспуска парламента конституции страны, сообщает сайт главы государства.

В запросе отмечено, что Милли меджлис (парламент) Азербайджана большинством голосов принял решение об обращении к главе государства по вопросу роспуска парламента и назначения досрочных выборов.

«В связи со сложившей ситуацией прошу Конституционный суд принять решение о соответствии или не соответствии роспуска парламента на основе данного обращения конституции Азербадйжана», - говорится в запросе.

Как сообщалось ранее, Милли Меджлис (парламент) Азербайджана в понедельник на пленарном заседании принял обращение к президенту Ильхаму Алиеву о роспуске парламента и назначении досрочных парламентских выборов.

Обращение поддержали 99 депутатов, 1 депутат проголосовал против, 1 депутат - воздержался, еще 1 депутат - не проголосовал.

Очередные выборы в парламент должны были состояться в ноябре 2020 года.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СУД, ОБРАЩЕНИЕ


Похожие новости


Президент Литвы называет приговор по событиям 1991 года очной ставкой с правдой Президент Алиев открыл новое административное здание Бинагадинского районного суда Трамп поспорил о "судьях Обамы" с главой верховного суда США Президент Турции предлагает судить в Стамбуле ответственных за убийство Хашкаджи Порошенко внес в Раду законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда Порошенко ждет от международных организаций кандидатов в совет экспертов Антикоррупционного суда

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]