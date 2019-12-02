США возвращают заградительные пошлины на сталь и алюминий из Аргентины и Бразилии

США восстанавливают заградительные пошлины на ввоз в страну стальной и алюминиевой продукции из Аргентины и Бразилии.

"С немедленным вступлением в силу, я восстановлю тарифы на всю сталь и алюминий, которые поставляются в США из этих стран (Бразилия и Аргентина - ИФ)", - сообщил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

Трамп высказал недовольство обесцениванием национальной валюты в этих странах, что делает их поставки в США более конкурентоспособными.

По данным агентства Bloomberg, по итогам января-октября этого года Бразилия заняла вторую строчку в списке основных поставщиков стали в США. Доля Бразилии в общем объеме импорта составила 17%, а объем поставок достиг 3,81 млн тонн, что соответствует 14% от общего объема производства этой латиноамериканской страны.

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в понедельник, что готов при необходимости обсудить с президентом США решение Вашингтона о возобновлении действия пошлин на сталь и алюминий, пишут бразильские СМИ.

"Я хочу поговорить с Паулу Гуэдесом (министром экономики - ИФ). Если это будет нужно, я позвоню Трампу. У меня с ним есть открытый канал коммуникации", - сказал Болсонару.

На Аргентину приходится около 0,5% от общего объема импорта стальной продукции Соединенными Штатами Америки.

Весной 2018 года США ввели дополнительные заградительные пошлины на импорт стали (ставка 25%) и алюминия (10%). Они применялись к импорту из всех стран, за исключением Австралии и Аргентины, импорт из Бразилии и Южной Кореи был исключен только из-под действия пошлин на сталь. Позднее из-под действия пошлины были исключены Мексика и Канада.

Ограничительные меры распространились и на ввоз в США российской стали. В первую очередь, это касается поставки слябов. Так, американское подразделение НЛМК - "НЛМК США" - было вынуждено перейти на закупку слябов на внешних рынках, отказавшись от их поставок со своей липецкой площадки.

Дополнительная пошлина в 25% на стальную продукцию привела к отрицательной рентабельности "НЛМК США", которая и по итогам III квартала составила минус 8%. НЛМК перешел на внешний сорсинг и стал покупать слябы по рыночной цене в Мексике, Канаде, Бразилии, то есть у стран с беспошлинным ввозом, говорил ранее "Интерфаксу" CFO компании Шамиль Курмашов .

Как сообщалось, в апреле Минторг США отказал НЛМК в исключении ввозимой группой продукции из-под действия введенной 25%-ной пошлины на сталь. Компания была вынуждена приостановить поставку слябов в Соединенные Штаты, а затем сократились ее до нуля. Выручка американского подразделения в июле-сентябре 2019 года сократилась в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, а ко II кварталу - упала на 18%, до $391 млн.

Основными активами NLMK USA являются NLMK Indiana и NLMK Pennsylvania (крупнейшее предприятие в составе американского дивизиона с производственной мощностью 1,7 млн тонн горячего проката в год). Доля американского дивизиона в выручке группы НЛМК, по оценкам экспертов, составляет 17%, в EBITDA - 8%.