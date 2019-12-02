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Дальнее зарубежье 02.12.2019 22:07

В парламенте Эстонии не поддерживают легализацию конопли

Комиссия парламента Эстонии по социальным делам на заседании в понедельник пришла к выводу, что страна к легализации конопли не готова.

Комиссия решила не поддерживать поступившее в парламент коллективное обращение под названием "Эстония нуждается в реформе конопли", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе парламента.

Председатель комиссии Тынис Мёльдер (Tonis Molder) сослался на оценку союза врачей, согласно которому легализация конопли может быть опасной для здоровья населения. Больше внимания в Эстонии следует уделить улучшению возможностей лечения и предупредительным мерам.

"Доход от вывода конопли на рынок был бы меньше расходов, которые в дальнейшем потребуются для ликвидации нанесенного ей ущерба", - сказал Мёльдер, добавив, что легализация конопли может вести к распространению "тяжелых" наркотиков.

По мнению членов комиссии, обращение имело очевидную коммерческую составляющую. "Этот финансовый аргумент содержался в сопроводительном письме к обращению. Чтобы подчеркнуть важность темы, оно указывало на потерянные для государственного бюджета миллионы, которые перешли в кошелек преступного мира. Кроме того, согласно одному из аргументов в пользу конопли, ее легализация сократит употребление других наркотиков. В то же время приведенные данные говорят об обратном: употребление конопли способствует переходу на другие наркотики", - сказала Хеле Эвераус (Hele Everaus).

4 июня парламент принял в производство коллективное обращение "Эстония нуждается в реформе конопли", инициаторы которого выступают за легализацию употребления конопли.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, КОНОПЛЯ, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ, ПАРЛАМЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]