В парламенте Эстонии не поддерживают легализацию конопли

Комиссия парламента Эстонии по социальным делам на заседании в понедельник пришла к выводу, что страна к легализации конопли не готова.
Комиссия решила не поддерживать поступившее в парламент коллективное обращение под названием "Эстония нуждается в реформе конопли", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе парламента.
Председатель комиссии Тынис Мёльдер (Tonis Molder) сослался на оценку союза врачей, согласно которому легализация конопли может быть опасной для здоровья населения. Больше внимания в Эстонии следует уделить улучшению возможностей лечения и предупредительным мерам.
"Доход от вывода конопли на рынок был бы меньше расходов, которые в дальнейшем потребуются для ликвидации нанесенного ей ущерба", - сказал Мёльдер, добавив, что легализация конопли может вести к распространению "тяжелых" наркотиков.
По мнению членов комиссии, обращение имело очевидную коммерческую составляющую. "Этот финансовый аргумент содержался в сопроводительном письме к обращению. Чтобы подчеркнуть важность темы, оно указывало на потерянные для государственного бюджета миллионы, которые перешли в кошелек преступного мира. Кроме того, согласно одному из аргументов в пользу конопли, ее легализация сократит употребление других наркотиков. В то же время приведенные данные говорят об обратном: употребление конопли способствует переходу на другие наркотики", - сказала Хеле Эвераус (Hele Everaus).
4 июня парламент принял в производство коллективное обращение "Эстония нуждается в реформе конопли", инициаторы которого выступают за легализацию употребления конопли.
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