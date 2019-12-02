Нефть дорожает, цена февральского контракта Brent выше $61,1 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться под влиянием ряда факторов.
Позитивом для инвесторов стали новости о том, что страны ОПЕК+ могут согласовать дополнительное сокращение добычи по итогам заседания на этой неделе.
"Это отличается от ожиданий прошлой недели, когда преобладал консенсус, что мы увидим только продление сроков сделки, а не ее расширение", - отмечает глава отдела стратегий на сырьевых рынках ING Уоррен Паттерсон.
Кроме того, благоприятными для нефтяного рынка факторами являются улучшение ситуации в промышленной сфере КНР, а также повышение спроса на нефть в США, отмечают аналитики DNB Market.
Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:40 подорожали на $0,65 (на 1,07%) - до $61,14 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на $0,83 (на 1,5%) - до $56 за баррель.
Ирак в воскресенье сообщил, что ОПЕК и ее союзники рассмотрят возможность более значительного сокращения добычи, однако ранее представители участвующих в соглашении стран сигнализировали о нежелании идти на такой шаг.
Индекс менеджеров закупок (PMI) в обрабатывающей промышленности Китая в ноябре вырос до 50,2 пункта по сравнению с 49,3 пункта месяцем ранее, сообщило в выходные Государственное статистическое управление страны. Значение индикатора выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе - индекс превысил эту отметку впервые с апреля.
Консенсус-прогноз экспертов предполагал повышение PMI в ноябре до 49,5 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.
Кроме того, промышленный PMI, рассчитываемый Caixin и Markit, в ноябре вырос до 51,8 пункта (максимума с декабря 2016 года) по сравнению с 51,7 пункта месяцем ранее. В расчет индекса Caixin входит больше частных компаний, представляющих малый и средний бизнес. Этот индекс, в отличие от официального, держится выше отметки в 50 пунктов уже четыре месяца подряд.
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