В Азербайджане первые 6 дней 2020 года будут нерабочими

Кабинет министров Азербайджана объявил 28 и 29 декабря рабочими днями в республике, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
Соответствующее решение Кабмина принято с целью обеспечения последовательности рабочих и выходных дней: 28 и 29 декабря 2019 года будут перенесены на 3 и 6 января 2020 года. В результате, дни с 31 декабря 2019 года по 6 января 2020 г. включительно в Азербайджане будут нерабочими.
А. Мамедов
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