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Социум 02.12.2019 20:40

В Азербайджане первые 6 дней 2020 года будут нерабочими

Кабинет министров Азербайджана объявил 28 и 29 декабря рабочими днями в республике, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Соответствующее решение Кабмина принято с целью обеспечения последовательности рабочих и выходных дней: 28 и 29 декабря 2019 года будут перенесены на 3 и 6 января 2020 года. В результате, дни с 31 декабря 2019 года по 6 января 2020 г. включительно в Азербайджане будут нерабочими.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КАБМИН, ПРАЗДНИКИ, НОВОГОДНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]