Лавров на встрече с президентом Азербайджана высказался за реализацию мер доверия в рамках нагорно-карабахского урегулирования

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку в понедельник выразил заинтересованность России в реализации договоренностей о мерах доверия в рамках урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

"Мы заинтересованы в том, чтобы те договоренности о мерах доверия, налаживании гуманитарных контактов, в т.ч. по линии СМИ, которые были достигнуты на саммите в Вене и переподтверждены на министерской встрече в Москве, воплощались в жизнь", - сказал Лавров, вступительное слово которого на встрече с Алиевым размещено на сайте МИД РФ.

Министр констатировал, что эти договоренности "постепенно реализуются". Он выразил надежду, что предстоящая на этой неделе встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении "позволит консолидировать эти процессы".

Лавров выразил согласие с Алиевым в том, что "в отношении долгосрочного политического урегулирования еще предстоит немало сделать".

"Абсолютно поддерживаю Ваш тезис о том, что здесь нужно избегать риторики, которая идет вразрез с основополагающими принципами, одобренными обеими сторонами и закрепленными в Уставе ООН и в Хельсинском Заключительном акте", - приводит МИД РФ слова Лаврова.