Азербайджан благодарен ОАЭ за позицию по Карабаху - Джаббаров

Инвестиции Азербайджана в экономику ОАЭ оцениваются $347 млн, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

«До сегодняшнего дня ОАЭ инвестировали $2,2 млрд в экономику Азербайджана. В свою очередь, Азербайджан вложил $347 млн в экономику ОАЭ", - заявил Джаббаров в понедельник в Баку на приеме, посвященном 48-летию образования ОАЭ.

По его словам, товарооборот между двумя странами по итогам 2018 года вырос на 38%, за 10 месяцев 2019 года – на 26,4%, до $57 млн.

Джаббаров отметил, что динамичное развитие экономических отношений между Азербайджаном и ОАЭ основано на прочном фундаменте. «Двусторонние отношения развиваются и они основаны на высоком политическом диалоге. В целом, Азербайджан придает важное значение сотрудничеству с ОАЭ», - добавил он.

Министр выразил признательность ОАЭ за поддержку позиции Азербайджана в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

В свою очередь, посол ОАЭ в Азербайджане Мохаммед Аль Губейси отметил важность расширения экономического сотрудничества между двумя странами. По его словам, взаимные визиты на высшем уровне, рост товарооборота, увеличение турпотока свидетельствуют об усилении двусторонних связей в различных направлениях. «Я не сомневаюсь, что все эти достижения и успехи являются результатом наших совместных усилий», - сказал дипломат.

А.Азизов