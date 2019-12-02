Молдова рассчитывает на инвестиции из Азербайджана в инфраструктурные проекты – Додон

Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что провел рабочую встречу с послом Азербайджана Гудси Османовым.

«Обсудили вопросы двусторонних отношений в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сфере. Констатировали наличие большого нереализованного потенциала наших стран и выступили за активизацию связей по всем направлениям, представляющим взаимный интерес», - написал Додон на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в этом же контексте подчеркнули важность проведения четвертого заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая не собиралась с 2012 года. Планируется проведение также бизнес-форума «на полях» МПК и привлечение азербайджанских компаний к участию в тематических выставках в Республике Молдова.

Додон добавил заинтересованность Молдовы в привлечении инвесторов из Азербайджана к реализации инфраструктурных проектов. В частности, интересен опыт азербайджанских компаний в строительстве дорог.

«Выразил признательность руководству Азербайджана за существенную помощь в реализации социальных проектов, прежде всего на территории Гагаузской автономии. Так, в городе Чадыр-Лунга при поддержке Фонда Гейдара Алиева завершается строительство Культурно-образовательного центра. Соответствующая договоренность была достигнута по результатам личной встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе моего официального визита в Баку в июне 2017 года», - написал Додон.

Он также поблагодарил азербайджанскую сторону за приглашение на Бакинский глобальный форум, «рассматриваю возможность поездки на следующий Форум, запланированный на 12-14 марта 2020 года».

Додон также подтвердил приглашение Ильхаму Алиеву посетить с официальным визитом Молдову в 2020 году.

А.Азизов