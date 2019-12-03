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Спорт 03.12.2019 08:55

Лионель Месси в шестой раз получил "Золотой мяч"

Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси в очередной раз признан лучшим игроком года по версии журнала France Football.

На церемонии вручения наград в Париже он получил "Золотой мяч" - в шестой раз в карьере.

Теперь Месси является самым титулованным обладателем награды. Пять раз "Золотой мяч" доставался португальскому нападающему Криштиану Роналду, который в настоящее время защищает цвета туринского "Ювентуса".

Предыдущим обладателем "Золотого мяча" был полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич.

France Football учредил награду в 1956 году, первым обладателем "Золотого мяча" стал англичанин Стэнли Мэтьюз из английской команды "Блэкпул".

С 2010 по 2015 годы France Football определял обладателя "Золотого мяча" совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА), которая до этого отдельно выявляла лауреата в номинации "Игрок года ФИФА". С 2016 года ФИФА вновь стала вручать отдельную награду.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ФУТБОЛ, МЕССИ, НАГРАДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]