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Дальнее зарубежье 03.12.2019 08:57

Трамп доволен докладом республиканцев в ответ на обвинения демократов по импичменту

Президент Дональд Трамп ознакомился с подготовленным республиканцами докладом, отвергающим обвинения демократов по импичменту, и остался доволен.

"Только что приземлился в Соединенном Королевстве, направляясь в Лондон на завтрашние встречи НАТО. Перед посадкой я прочитал доклад республиканцев по импичменту. Отличная работа! У радикальных левых нет дела. Прочтите стенограммы. (...) Можем ли мы пойти в Верховный суд, чтобы остановить (этот процесс - ИФ)?" - написал Трамп в твиттере.

Ранее американские СМИ сообщили, что республиканцы подготовили 123-страничный доклад, отвергающий утверждения демократов о том, что президент Дональд Трамп злоупотреблял своим служебным положением в своих отношениях с Украиной. Данный документ был подготовлен в ответ на доклад демократов, который может быть опубликован во вторник и в котором, как ожидается, будут изложены обвинения, которые лягут в основу потенциальных статей импичмента против президента.

"Представленные доказательства не подтверждают ни одного из этих утверждений демократов, и ни один из свидетелей демократов не свидетельствовал о наличии преступления высокого уровня или проступке", - говорится в копии доклада, с которым удалось ознакомиться CNN.

В докладе республиканцев отмечается, что у Трампа действительно есть опасения насчет бывшего вице-президента Джо Байдена, его сына Хантера Байдена и компании Burisma.

Подчеркивается, что президент не давил на руководство Украины, чтобы оно начало расследование в отношении Burisma и Байденов и что имеющиеся у демократов доказательства не подтверждают, что Трамп отказался от встречи или помощи США Киеву в области безопасности.

"Президент Трамп имеет глубоко укоренившийся, подлинный и разумный скептицизм в отношении Украины из-за ее истории повсеместной коррупции", - говорится в докладе.

Республиканцы утверждают, что не было ничего плохого в звонке президента 25 июля главе Украины Владимиру Зеленскому, который послужил основой для анонимной жалобы осведомителя, ставшей отправной точкой для начала процедуры импичмента.

"Президент Зеленский публично и неоднократно заявлял, что не испытывает никакого давления. Президент Трамп публично и неоднократно заявлял, что не оказывал никакого давления", - говорится в докладе.

В документе также утверждается, что есть "неоспоримые доказательства того, что высокопоставленные украинские правительственные чиновники выступали против президента Трампа на выборах 2016 года и делали это публично".

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

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Тэги: США, ТРАМП, ИМПИЧМЕНТ, ДОКЛАД


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