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Сенат утвердил кандидатуру Дэна Бруйетта на посту министра энергетики США

Новым главой министерства энергетики США утвержден Дэн Бруйетт.

"Почетно быть утвержденным Сенатом США для руководства выдающимися сотрудниками министерства энергетики. Вместе мы изменим жизнь к лучшему, обеспечим безопасность нашей страны и преодолеем стоящие перед нами задачи", - написал Бруйетт в твиттере.

Американские СМИ, в свою очередь, сообщили, что за кандидатуру Бруйетта проголосовало большинство законодателей. Против выступили только 4 демократа.

Кандидатура Бруйетта, ранее занимавшего должность замминистра энергетики США, была предложена уходящим в отставку главой министерства Риком Перри. Президент США Дональд Трамп поддержал данное решение.

"Опыт Дэна в этом секторе не имеет себе равных. Полный профессионал, я не сомневаюсь, что Дэн проделает огромную работу!" - написал Трамп в твиттере.

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Тэги: США, МИНЭНЕРГО, БРУЙЕТТ, УТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]