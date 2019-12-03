Четыре человека погибли и 15 пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса в Казахстане

В Кызылординской области Казахстана во вторник из-за гололедицы водитель пассажирского автобуса сообщением "Кумколь-Кызылорда", не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание, погибли четыре человека, сообщила пресс-служба Комитета по ЧС МВД республики.
Согласно распространенной информации, ДТП произошло 3 декабря в 05:25 на автодороге "Кызылорда-Кумколь" в 85 км от Кызылорды.
"По состоянию на 07:56 на месте происшествия обнаружено 4 погибших. 15 пострадавших извлечены. Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы", - отмечается в сообщении.
По предварительной информации КЧС, в салоне находились 50 пассажиров.
На месте ДТП работают 13 человек личного состава и 4 единицы техники областного департамента по ЧС, шестеро сотрудников и 2 единицы техники местной полицейской службы, 12 медиков и четыре машины "скорой помощи".
"На базе ДЧС Кызылординской области организован оперативный штаб", - отмечается в сообщении.
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