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Происшествия 03.12.2019 09:00

Четыре человека погибли и 15 пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса в Казахстане

В Кызылординской области Казахстана во вторник из-за гололедицы водитель пассажирского автобуса сообщением "Кумколь-Кызылорда", не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание, погибли четыре человека, сообщила пресс-служба Комитета по ЧС МВД республики.

Согласно распространенной информации, ДТП произошло 3 декабря в 05:25 на автодороге "Кызылорда-Кумколь" в 85 км от Кызылорды.

"По состоянию на 07:56 на месте происшествия обнаружено 4 погибших. 15 пострадавших извлечены. Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы", - отмечается в сообщении.

По предварительной информации КЧС, в салоне находились 50 пассажиров.

На месте ДТП работают 13 человек личного состава и 4 единицы техники областного департамента по ЧС, шестеро сотрудников и 2 единицы техники местной полицейской службы, 12 медиков и четыре машины "скорой помощи".

"На базе ДЧС Кызылординской области организован оперативный штаб", - отмечается в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, АВТОБУС, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]