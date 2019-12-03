Администрация Трампа предложит высокие пошлины на французские товары в ответ на цифровой налог

США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до 2,4$ млрд в ответ на французский цифровой налог, "дискриминирующий" американские компании, говорится в докладе торгового представителя США Роберта Лайтхайзер.
"Сегодняшнее решение торгового представительства посылает четкий сигнал о том, что Соединенные Штаты будут принимать меры против цифровых налоговых режимов, которые дискриминируют или иным образом налагают чрезмерное бремя на американские компании", - говорится в заявлении торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.
Торговое представительство опубликовало уведомление в Федеральном реестре с предварительным перечнем французских продуктов, которые могут подлежать тарифам, включая игристое вино, сыр, косметику и сумки.
Публичные комментарии по предложенным действиям торгового представительства должны быть представлены 6 января, а публичные слушания запланированы на следующий день.
В июле торговое представительство США объявило о начале расследования в отношении французского налога на цифровые услуги, чтобы определить, является ли он необоснованным или дискриминационным.
Расследование проводилось в соответствии с разделом 301 Закона США о торговле 1974 года. Этот же закон использовался для обоснования введения пошлин на китайские товары.
В докладе, опубликованном в понедельник после истечения 90-дневного срока для переговоров между США и Францией, торгпредство заявило, что французский налог был призван дискриминировать американские технологические компании, особенности налога делают его особенно обременительным для американских предприятий, а применение налога к небольшой группе компаний противоречит международным налоговым принципам.
Лайтхайзер также отметил, что ведомство изучает вопрос о том, следует ли открывать расследования в отношении налогов на цифровые услуги в Австрии, Италии и Турции.
"Торговое представительство США сосредоточено на противодействии растущему протекционизму государств-членов ЕС, который несправедливо нацелен на американские компании, будь то через налоги на цифровые услуги или другие усилия, направленные на ведущие американские компании цифровых услуг", - говорится в докладе.
Президент Франции Эммануэль Макрон подписал в июле закон об установлении 3% налога на годовую выручку для цифровых гигантов. Этот законопроект может коснуться американских Apple, Facebook и Google, и США выступают против него.
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