Китай Может запретить въезд в СУАР американским дипломатам - чиновник

Китай может ввести запрет на посещение Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР всеми обладателями американских дипломатических паспортов, написал главный редактор китайского издания Global Times Ху Сицзинь.
Он также сообщил, что Китай рассматривает вопрос о введении визовых ограничений для американских чиновников и законодателей, которые допускают "одиозные заявления" по ситуации в Синьцзяне.
Это, по его словам, будет ответом на законопроект по Синьцзяну, который готовится американским Конгрессом.
Чиновник не раскрыл источники этой информации.
США активно поднимают вопрос о якобы имеющих место притеснениях и репрессиях в отношении национальных меньшинств в СУАР, в частности, против уйгуров. Пекин эти обвинения решительно отвергает.
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