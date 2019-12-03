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Дальнее зарубежье 03.12.2019 10:03

Китай Может запретить въезд в СУАР американским дипломатам - чиновник

Китай может ввести запрет на посещение Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР всеми обладателями американских дипломатических паспортов, написал главный редактор китайского издания Global Times Ху Сицзинь.

Он также сообщил, что Китай рассматривает вопрос о введении визовых ограничений для американских чиновников и законодателей, которые допускают "одиозные заявления" по ситуации в Синьцзяне.

Это, по его словам, будет ответом на законопроект по Синьцзяну, который готовится американским Конгрессом.

Чиновник не раскрыл источники этой информации.

США активно поднимают вопрос о якобы имеющих место притеснениях и репрессиях в отношении национальных меньшинств в СУАР, в частности, против уйгуров. Пекин эти обвинения решительно отвергает.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, США, СИНЬЦЗЯН, ВЪЕЗД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]