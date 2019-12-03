Памятник Грибоедову в Ереване хулиганы облили красной краской

В Ереване в ночь на вторник облили красной краской памятник российскому поэту и послу Александру Грибоедову в ответ на осквернение памятной доски национальному герою Армении Гарегину Нжде в российском Армавире.
"Я закрасил краской памятник Грибоедову. К сожалению, на государственном уровне в Армении не отреагировали на акцию в Армавире. Пусть знают, что в Армении есть такие парни-националисты, как я, которые не оставят без ответа подобные действия", - позднее в прямом эфире на своей странице в Facebook рассказал Шаген Арутюнян.
Арутюнян - сын радикала Шанта Арутюняна, который в 2014 году был приговорен е шести годам лишения свободы за хулиганство. Шаген Арутюнян также был приговорен к лишению свободы условно за хулиганство. В 2014 году он намеревался подойти в Ереване к папе Римскому с плакатом с требованием освобождения политзаключенных.
Мэрия Еревана опубликовала на своей странице в Facebook фотографии, где памятник уже очищен от краски.
Инцидент назвал актом вандализма пресс-секретарь премьера Армении Владимир Карапетян.
"Осуждаем произошедшее. Подобные проявления вандализма не должны иметь места в нашем обществе. Полиция уже проводит расследование", - сказал Карапетян армянскому государственному информагентству "Арменпресс".
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