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Регион 03.12.2019 09:26

Памятник Грибоедову в Ереване хулиганы облили красной краской

В Ереване в ночь на вторник облили красной краской памятник российскому поэту и послу Александру Грибоедову в ответ на осквернение памятной доски национальному герою Армении Гарегину Нжде в российском Армавире.

"Я закрасил краской памятник Грибоедову. К сожалению, на государственном уровне в Армении не отреагировали на акцию в Армавире. Пусть знают, что в Армении есть такие парни-националисты, как я, которые не оставят без ответа подобные действия", - позднее в прямом эфире на своей странице в Facebook рассказал Шаген Арутюнян.

Арутюнян - сын радикала Шанта Арутюняна, который в 2014 году был приговорен е шести годам лишения свободы за хулиганство. Шаген Арутюнян также был приговорен к лишению свободы условно за хулиганство. В 2014 году он намеревался подойти в Ереване к папе Римскому с плакатом с требованием освобождения политзаключенных.

Мэрия Еревана опубликовала на своей странице в Facebook фотографии, где памятник уже очищен от краски.

Инцидент назвал актом вандализма пресс-секретарь премьера Армении Владимир Карапетян.

"Осуждаем произошедшее. Подобные проявления вандализма не должны иметь места в нашем обществе. Полиция уже проводит расследование", - сказал Карапетян армянскому государственному информагентству "Арменпресс".

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Тэги: АРМЕНИЯ, ГРИБОЕДОВ, ПАМЯТНИК, ОСКВЕРНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]