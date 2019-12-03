Позиция Армении в переговорах по Карабаху контрпродуктивна – президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает контрпродуктивной позицию Армении в переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«Конечно, в рамках визита мы поговорим о проблематике урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. В этом направлении, к сожалению, видимых результатов не было. Считаю, что главной причиной тому является контрпродуктивная политика армянского руководства, особенно заявление о том, что Карабах – это Армения», - сказал Алиев в Баку на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Стенограмма беседы опубликована на сайте азербайджанского лидера.

Алиев назвал «странным» это заявление премьер-министра Армении. «Я рад, что и с вашей стороны, и со стороны сопредседателей из других стран была дана правильная оценка этому странному, мягко говоря, заявлению», - отметил он.

Президент добавил, что Азербайджан продолжит сотрудничать с сопредседателями Минской группы ОБСЕ для урегулирования конфликта. «В ближайшее время (4 декабря в Братиславе – ИФ) состоится встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Будем рассчитывать на продолжение вашего активного участия в переговорном процессе», - сказал Алиев.

А.Азизов