Позиция Армении в переговорах по Карабаху контрпродуктивна – президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает контрпродуктивной позицию Армении в переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.
«Конечно, в рамках визита мы поговорим о проблематике урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. В этом направлении, к сожалению, видимых результатов не было. Считаю, что главной причиной тому является контрпродуктивная политика армянского руководства, особенно заявление о том, что Карабах – это Армения», - сказал Алиев в Баку на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Стенограмма беседы опубликована на сайте азербайджанского лидера.
Алиев назвал «странным» это заявление премьер-министра Армении. «Я рад, что и с вашей стороны, и со стороны сопредседателей из других стран была дана правильная оценка этому странному, мягко говоря, заявлению», - отметил он.
Президент добавил, что Азербайджан продолжит сотрудничать с сопредседателями Минской группы ОБСЕ для урегулирования конфликта. «В ближайшее время (4 декабря в Братиславе – ИФ) состоится встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Будем рассчитывать на продолжение вашего активного участия в переговорном процессе», - сказал Алиев.
А.Азизов
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