Искендеров назначен новым вице-президентом SOCAR по вопросам транспортировки нефти и газа и газового хозяйства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Дашкына Искендерова вице-президентом компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) по вопросам транспортировки нефти и газа и газового хозяйства, говорится в сообщении производственного объединения «Азнефть» компании SOCAR.
«Президент подписал распоряжение о назначении Искендерова вице-президентом компании SOCAR по вопросам транспортировки нефти и газа и газового хозяйства», - отмечается в сообщении производственного объединения «Азнефть» (структура SOCAR по добыче нефти и газа – ИФ).
Ранее должность вице-президента SOCAR по вопросам транспортировки нефти и газа и газового хозяйства занимал Рахман Гурбанов.
До нынешнего назначения Искендеров занимал должность генерального директора ПО «Азнефть».
Н.Аббасова
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