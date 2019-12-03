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ТЭК 03.12.2019 09:39

Искендеров назначен новым вице-президентом SOCAR по вопросам транспортировки нефти и газа и газового хозяйства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Дашкына Искендерова вице-президентом компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) по вопросам транспортировки нефти и газа и газового хозяйства, говорится в сообщении производственного объединения «Азнефть» компании SOCAR.

«Президент подписал распоряжение о назначении Искендерова вице-президентом компании SOCAR по вопросам транспортировки нефти и газа и газового хозяйства», - отмечается в сообщении производственного объединения «Азнефть» (структура SOCAR по добыче нефти и газа – ИФ).

Ранее должность вице-президента SOCAR по вопросам транспортировки нефти и газа и газового хозяйства занимал Рахман Гурбанов.

До нынешнего назначения Искендеров занимал должность генерального директора ПО «Азнефть».

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]