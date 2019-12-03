Искендеров назначен новым вице-президентом SOCAR по вопросам транспортировки нефти и газа и газового хозяйства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Дашкына Искендерова вице-президентом компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) по вопросам транспортировки нефти и газа и газового хозяйства, говорится в сообщении производственного объединения «Азнефть» компании SOCAR.

«Президент подписал распоряжение о назначении Искендерова вице-президентом компании SOCAR по вопросам транспортировки нефти и газа и газового хозяйства», - отмечается в сообщении производственного объединения «Азнефть» (структура SOCAR по добыче нефти и газа – ИФ).

Ранее должность вице-президента SOCAR по вопросам транспортировки нефти и газа и газового хозяйства занимал Рахман Гурбанов.

До нынешнего назначения Искендеров занимал должность генерального директора ПО «Азнефть».

Н.Аббасова