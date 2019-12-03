ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза - Минобороны

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 22 раза, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных территорий Азербайджана.
А.Мамедов
Общее собрание акционеров СК Baki Sigorta пройдет в январе 2020г
Цены на нефть растут, Brent на уровне $61,04 за баррель
Искендеров назначен новым вице-президентом SOCAR по вопросам транспортировки нефти и газа и газового хозяйства
Четыре человека погибли и 15 пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса в Казахстане
Лионель Месси в шестой раз получил "Золотой мяч"
ИВ Билясуварского района привлекла Canub Tamir Tikinti -1 к работам по обустройству в городе за 2,9 млн манатов
Президент Алиев выделил 7 млн манатов на очистку улиц и улучшение качества общественного транспорта в Шамахы
ГААД получит 11,1 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
Любое разработанное в РФ мобильное приложение является угрозой нацбезопасности США, заявляет ФБР
В Лондоне 3-4 декабря пройдет саммит НАТО, на котором обсудят улучшение боеготовности и увеличение военных расходов
Китай Может запретить въезд в СУАР американским дипломатам - чиновник
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г