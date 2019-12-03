Шаг назад – три вперед

Минувшая неделя стала значимой для финансового сектора Азербайджана. В четверг 28 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о совершенствовании регулирования и контроля на рынке финансовых услуг, согласно которому была ликвидирована Палата по надзору за финансовыми рынками, а все ее функции, обязанности, полномочия и имущество передаются Центральному банку Азербайджана.

Чем объяснить тот факт, что Палата профункционировала менее 4 лет и ее пришлось теперь ликвидировать?

Чтобы ответить на этот и другие вопросы необходимо вернуться на несколько лет назад. Палата была создана указом президента Алиева от 3 февраля 2016 года. Новый регулятор должен был в первую очередь справиться с кризисом, охватившим банковский и в целом финансовый сектор Азербайджана. Именно в тот период, после двух девальваций азербайджанского маната в 2015 году, сектор находился в нокдауне, и ему нужна была хорошая встряска. Центральный банк пытался восстановить ситуацию, путем вывода с рынка несостоятельных банков, но особенного улучшения ситуации не наблюдалось.

ПЛЮСЫ ПАЛАТЫ

В деятельности любой структуры имеют место плюсы и минусы. Учитывая, что палата была создана в разгар постдевальвационного кризиса, руководству палаты пришлось действовать быстро. Новый регулятор, создание которого большинством экспертов было оценено положительно, приступил к работе с анализа ситуации и уже через несколько месяцев начал конкретные действия: потребкредитование в иностранной валюте стало ограниченным, к банкам начали применять новые пруденциальные рамки. Правда в ситуации с несостоятельными банками Палата не стала «изобретать велосипед», а продолжила политику Центрального банка по их закрытию. В результате в 2016-2017гг Палата отозвала лицензии у 6 банков и сравнялась по этому показателю с Центральным банком, который во время кризиса также закрыл 6 банков.

В целом, Палате удалось вывести банковский сектор из кризисной ситуации. Нельзя сказать, что банки полностью преодолели кризис, на рынке достаточно слабых и проблемных банков, с низким уровнем капитализации и рядом других проблем. Но ситуация чуть выправилась, банки несколько нарастили активы, кредитный портфель, немного снизился уровень долларизации в секторе. Также была значительно улучшена ситуация с риск-менеджментом, повышена прозрачность отчетности, банки стали активнее интересоваться новыми технологическими решениями, развивать мобильный банкинг и т.д.

Регулятор за неполные 4 года деятельности (3 года 10 месяцев – ИФ) инициировал ряд законопроектов, среди которых новый закон «О банках», приведший на рынок понятие временного администрирования, системных банков и прочие новшества, закон «Об обременении движимого имущества», который расширил доступ к финансам для многих малых и средних предпринимателей.

К плюсам палаты также можно отнести создание Частного кредитного бюро.

Кроме этого, палата наладила систему, когда банки стали публиковать всю квартальную и годовую финансовую отчетность в полном объеме. Для прессы и клиентов банков – это большой плюс, теперь не надо было искать черного хода для получения этой отчетности. Очень хочется надеяться, что Центральный банк не откажется от этой практики и банки продолжат исправно публиковать квартальную отчетность.

МИНУСЫ ПАЛАТЫ

Но минусов в деятельности палаты оказалось все же больше, чем плюсов. Стоит отметить тот факт, что с поставленными целями Палата справилась не полностью. Уровень долларизации как вкладов, так и кредитов, несмотря на некоторое снижение, продолжает оставаться на высоком по международным стандартам уровне. Так на конец октября, по данным Центрального банка, долларизация по вкладам населения составила 55,4%, а по выданным кредитам – 42%. Также остается вопрос проблемных кредитов, чья доля, несмотря на указ главы государства о решении данного вопроса, сократилась весьма несущественно и на конец октября составляет 9,6%.

Кроме того, банки, после того как сумели частично устранить последствия девальвации, вновь стали активно выдавать именно потребительские кредиты, несмотря на все советы регулятора и Центрального банка. Это и привело к тому, что Палата своими фактически последними правилами определила потребкредиты к самой высокой банковской группе риска.

Но главный минус палаты заключается в том, что стремясь улучшить ситуацию в банковском секторе, регулятор напрочь забыл о других составляющих финансового сектора, также нуждавшихся во внимании.

Например, в секторе страхования. Еще в мае 2016 года регулятор выявил ряд проблем, имеющихся в страховом секторе, и подчеркнул необходимость качественных изменений на страховом рынке наряду с количественными улучшениями. Но фактически за данный период никаких качественных изменений на рынке не было. Сконцентрировав свое внимание на банковском секторе, Палата оставила страховой рынок на втором плане. Страховой рынок все эти годы действовал больше по инерции и когда закончился запал все отчетливее стали проявляться проблемы этого сегмента. Как следствие, кроме повышения прозрачности в сфере отчетности, никаких качественных изменений на рынке не наблюдалось. Да, регулятор в 2019 году объявил о проведении ряда реформ, но они так и не завершились, и уже Центральному банку придется сконцентрировать свое внимание на этой, новой для себя сфере.

Также никаких существенных изменений не наблюдалось на рынках ценных бумаг, практически не изменилась ситуация с микрофинансовыми организациями, кредитными союзами и другими секторами.

Одной из причин неудач палаты можно назвать отсутствие необходимых кадров в этих сферах. Кадровый дефицит сегодня является основной проблемой во многих сферах, и регулятор также пострадал от нее. Сюда же можно добавить периодически возникавшие склоки в ее руководстве, которые ни к чему хорошему также не привели.

ЦЕНТРОБАНК ПОЛУЧИЛ ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ НАД ФИНСЕКТОРОМ

Весь этот негативный фон в деятельности палаты, а также необходимость реформ в секторе привела к тому, что палата упразднена и теперь за все придется отчитывать новому регулятору – Центробанку.

Центробанк в 2016 году лишился регулирования банковского сектора (страховой сектор курировал Минфин, рынок ценных бумаг – Госкомитет по ценным бумагам). Теперь спустя почти 4 года Центробанк получил контроль над всем финансовым сектором и фактически в Азербайджане выбрали российский вариант надзора за финсектором. Т.е. сделав в 2016 году шаг назад, Центробанк в конце 2019 года сделал три шага вперед.

В целом, Центробанку предстоит очищать финсектор от имеющихся проблем. С некоторыми из них в Центробанке хорошо знакомы, так как они появились до 2016 года, с другими проблемами придется знакомиться быстрее и оперативно готовить планы оздоровления. Работы у Центробанка заметно прибавится. Какой вектор развития выберет финансовый сектор Азербайджана, теперь зависит исключительно от Центробанка.

А.Мамедов